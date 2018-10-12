"Убью эту гниду": на Харьковщине в пансионате для престарелых санитарка избила немощного

В Хорошевском гериатрическом пансионате произошел скандал / kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области разразился скандал в Хорошевском гериатрическом пансионате, где санитарка несколько минут избивала пожилого мужчину.

Инцидент произошел на глазах очевидцев, которые снимали экзекуцию на видео, говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что пожилому мужчину досталось от санитарки веником по лицу, при этом женщина оскорбляла и унижала его, ругалась нецензурно.

Виктория Нвачукву уверяет, что так вела себя только один раз и это было ошибкой. Себя оправдывает тем, что мужчина лежал на полу в собственной моче, а когда его начали поднимать – стал цепляться к санитарке. "Хотели убрать это все. После того, как начал распускать руки – я его ударила веником", - говорит обидчица пациента.

Избиты мужчина утверждает, что дерется не только эта санитарка. "Каждый день практически", - убеждает Сергей Жаригов и добавляет, что руководству жаловаться нет смысла: "Такие же".

Соседи мужчины другого мнения и уверены, что Сергей такое отношение к себе заслужил. "Она убирает, он на нее матом и вот так, рукой бьет, а потом за грудь хватает", - говорят очевидцы.

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Староста корпуса тоже говорит, что Сергей часто ведет себя неадекватно и оскорбляет санитарок. "Я говорю: я его убью вообще. Пусть сажают за эту гниду. Один на весь корпус. Все мужчины, никто не ссорится с девушками, у нас тут тихо, абсолютно. Из-за него одного страдают", - говорит Николай Шепелев.

Воспитанники пансионата даже написали обращение к руководству, чтобы женщин не увольняли. "От себя чисто. Его просто надо отсюда убрать", - считает пациент Николай Сичкарев. Директор объясняет, что не увольнять санитарок не может – бить человека они не имели права ни при каких обстоятельствах.

При этом в прокуратуре уже заявили о возбуждении уголовного дела.

"Харьковская городская прокуратура № 6 начала уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины (побои и истязания) по факту возможных издевательств над стариками в гериатрическом пансионате. Об избиении и унижении пенсионеров стало известно из видео, которое выложили в социальную сеть интернет-пользователи. На видео женщина, вероятно, - работница заведения, бьет веником по лицу и телу пожилого мужчину. Кроме того, она унижает его. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования поручено СО Харьковского ГУ НП в области. Ход следствия находится на контроле прокуратуры", - заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе ребенок попал в больницу после избиения сверстниками.