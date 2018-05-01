"Громко шумели". На Харьковщине пожилой мужчина швырнул "коктейль Молотова" в беседку с детьми

В селе Доброволье, что на Харьковщине пожилой мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью в беседку, в которой играли детьми.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции в соцсети Facebook.

Согласно обнародованным данным, в беседке во дворе одного из домовладений играла компания детей. 61-летнему сельчанину не понравилось, что они шумят и он бросил в их сторону бутылку с зажигательной смесью.

В результате инцидента пострадала 13-летняя девочка, которая получила ожоги спины и правого плеча. На данный момент медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Злоумышленник задержан. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Верховной Рады швырялся "коктейлями Молотова" в коммунальщиков.