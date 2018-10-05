Новый школьный конфликт: в Одессе ребенок попал в больницу после избиения сверстниками

Полиция расследует жестокое избиение школьника в Одессе / УНИАН

В Одессе учащиеся одной из средних школ жестоко избили своего сверстника, в результате чего пострадавший с травмами попал в больницу.

После осмотра ребенка медиками, пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где он сейчас проходит лечение, рассказали в одесской полиции.

"Со слов пострадавшего, травмы ему нанесли ученики школы, где он учится. В настоящее время полицейскими установлены все участники происшествия, следователем назначен ряд экспертиз, причины и обстоятельства конфликта будут выяснены в ходе досудебного расследования", - отметили полицейские.

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По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черкасской области школьники зверски избили одноклассника.