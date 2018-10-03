Вырывали волосы, выкручивали руки: в Черкасской области школьники зверски избили одноклассника

3 октября 2018, 22:23

После побоев школьник впал в кому.

избитый школьник
Избивали школьника жестоко, не думая о последствиях / facebook.com/dtp.kiev.ua

Поселок Чернобай Черкасской области стал место жуткого инцидента: третьеклассники местной школы жестоко избили своего одноклассника Давида Лавриненко - да так, что после побоев мальчик впал в кому.

Об инциденте сообщила местная жительница Леся Боднар, передает dtp.kiev.ua.

По ее словам, мальчика не просто избивали, но целенаправленно издевались над ним - вырывали волосы, выкручивали руки; у паренька отбиты внутренние органы.

"И все среди бела дня. Дожили до ручки. Где учителя? Где директор школы? Где ответственный по воспитательной работе? Где дежурные по школе? Я сегодня видела, что они (дежурные) сидят втроем за столом с каким-то торговым представителем, лясы точат. Это было между 6 и 7-м уроком, а нет чтобы поднять свою пятую точку и пройти кругом по этажам и вокруг школы, может, там уже кого-то убили. Как после этого отправлять ребенка в школу?" - возмутилась она.

/ facebook.com/dtp.kiev.ua

Родная тетя мальчика Наталья Попова сообщила журналистам, что ребенок в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по данному факту.

Напомним, ранее стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе.

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избиение Черкасская область Черкащина Новости Черкассы
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