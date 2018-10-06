Запорожского чиновника вывезли в багажнике "на лес" и избили

УНИАН

Председателя государственной исполнительной службы Приморского района в Запорожской области Сергея Гогунского похитили в багажнике авто и избили.

Об этом глава Запорожской Облгосадминистрации Константин Брыль в Facebook.

В причастности к преступлению Брыль подозревает местную преступную группировку.

По его словам, "определенные лица" пытались незаконно собрать урожай, а Гогунский им помешал.

"Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", - написал Брыль, предположив, что нападение связано с предстоящими выборами в области, и наиболее активно, по его словам, "к власти начали стремиться откровенные преступники".

Ранее политический эксперт Андрей Головачев высказал мнение, что "глубинная причина рейдерства" в Украине заключается в отсутствии в стране собственности "в том смысле, в котором ее понимают на Западе".