Почему Украина стала страной гоп-стопа

Андрей Головачев

политический эксперт

14 сентября 2018, 09:15

Украина находится где-то в 11-12 веке по уровню развития своих отношений собственности.

В Украине не проходит и дня без сообщения о рейдерских атаках. В среднем в течении года совершается не менее тысячи силовых захватов собственности, не говоря уже о случаях, когда собственность отбирают "тихо", " юридически корректно".

Все попытки решить проблему рейдерства с помощью ужесточения наказаний или принятия нового законодательства, регулирующего отношения собственности, не дают эффекта. Рейдерство никуда не исчезает, а ,скорее наоборот, увеличивается в своем масштабе.

Ни один владелец собственности в Украине не может быть спокоен относительно своего "добра". Отобрать собственность могут у любого в два счета. Даже у олигархов, как частично отобрали ее после Евромайдана у Фирташа, Коломойского, Жеваго, Ахметова и др. Чего уж там говорить про какого- нибудь бизнесмена средней руки из глубинки, которого при желании обдерут как липку, причем, все сделают в полном соответствии с действующим законодательством.

В чем причина? Плохие законы? Неработающая судебная система? Неработающая правоохранительная система?

Читайте такжеУкраина получила жестокий, но крайне полезный ударВсе эти ответы верные, но это они вторичны. Глубинная причина рейдерства заключается в том, что в Украине... нет собственности. Точнее ее нет в том смысле, как ее понимают на Западе. В Украине нет частной собственности и никогда не было. Вместо нее в Украине есть и всегда была так называемая "власть-собственность". Это означает, что собственность может появляться только у тех, кто обладает властью. Потеря власти означает также и потерю всех прав на собственность. Люди, не обладающие властью, не могут владеть собственностью, они могут только получить ее во временное пользование с выплатой соответствующего феодального налога тому из власть предержащих, кто тебе позволяет этой собственность пользоваться.

Поэтому, когда власть в Украине меняется в результате выборов или майданов, то в стране начинается масштабный процесс отбирания собственности от бывших обладателей власти и пересмотра отношений сдачи собственности во временное пользование. Там, где не удается договориться по-мирному, забирают по беспределу, т.е. с помощью рейдерства. Последняя смена власти в Украине с помощью Евромайдана была неоднозначной и не всеми принята, поэтому и масштаб рейдерства сейчас зашкаливает. Предстоящие выборы, если все не закончится поножовщиной, кстати, тоже приведет к массовому рейдерству. У многих "бывших" и всяких пострадавших руки чешутся. 

Принцип "власте-собственности" объясняет почему весь крупный бизнес всеми силами лезет во власть, в депутаты. Да и средний бизнес старается не отставать в регионах. Чтобы обладать собственностью, надо быть во власти. Потеряешь власть - потеряешь собственность, потеряешь все.

Но можно ли в Украине как-то перейти от "власте-собственности" к "частной собственности" западного типа?

Читайте такжеУкраина превращается в страну дураковТеоретически можно, но практически - нет. Частная собственность появляется там, где в обществе возобладал принцип самопринадлежности человека самому себе. Это первый и самый важный принцип, на котором базируется весь институт частной собственности. Человек должен полностью владеть собой и никто, в первую очередь государство, не имеет право покушаться на человека, на его частную собственность на самого себя. Следствием права человека на самого себя является и его право на его собственность.

Украина является сословно-феодальным обществом, в котором человек сам себе не принадлежит. С ним можно сделать все, что угодно, без особых последствий. Защитить себя, свою честь, жизнь, собственность человеку в Украине негде. Чем в более высшем сословии находиться человек, тем на более выгодных условиях он может получить собственность во временное держание, но не более того.

Если проводить сравнение с Европой, то Украина находится где-то в 11-12 веке по уровню развития своих отношений собственности.

Поэтому впереди еще пару сотен лет созревания до идей гуманизма, индивидуализма, либерализма на массовом уровне, которые обеспечат переход от "власти-собственности" к частной собственности. В сущности, это переход от феодализма к буржуазной демократии. Его невозможно осуществить мирным путем. Такие трансформации происходят только в результате социальной революции. Ну, не с помощью выборов же!

Но ситуация в Украине усугубляется наличием всеобщего избирательного права, что создает у общества иллюзию справедливости всего происходящего. Каждое низшее сословие должно было силой завоевать себе право избирать власть, а не получить это право даром, "на шару" как произошло это в Украине. Только такое право осмысленно ценится, осмысленно используется и такое право не продается за гречку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
рейдерство собственность Андрей Головачев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:47
В Нидерландах "повязали" россиян-"шпионов" по делу Скрипалей - СМИ
10:39
Девушка дня Instagram: жгучая эротическая модель из Украины Ксения Красивчик Фото
10:25
Синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде в ряде областей Украины Видео
10:06
"Штатные ситуации": Прилепин прокомментировал сведения об разоружении своего батальона в "ДНР"
10:00
"Не меняется". Бритни Спирс покрасовалась в топике и короткой юбочке Видео
09:46
Не Украина отрезала Крым от воды, а Россия - Климкин
09:41
Азовское и Черное море будут охранять сотни украинских спецназовцев Видео
09:20
Гроза, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
09:15
Почему Украина стала страной гоп-стопа мнение
09:10
Прокачаем этот мозг. Супрун рассказала украинцам, как можно поумнеть
09:00
Древний город, воздушные шары. Одесская Барби показала фото в облегающем наряде
08:47
Петров и Боширов в Англии. В Лондоне припомнили россиянам военных "отпускников" в Украине
08:40
Евро подскочил. Нацбанк ощутимо снизил курс гривны к иностранным валютам Видео
08:20
Volkswagen решил прекратить выпуск легендарной модели авто
08:04
Путин вступил в опасную игру мнение
08:00
"Страшненькая". Ксения Собчак в светлой кофточке сверкнула лифчиком
07:40
Ветеран разведки объяснил, что выдает в "отравителях" Скрипалей сотрудников спецслужб РФ Видео
07:20
Аналитики спрогнозировали начало нового мирового экономического кризиса Видео
07:16
МВФ не видит в правительстве Украины надежного антикризисного партнера мнение
07:10
"В каком ужасающем состоянии ее промежность и половые губы": Волочкову раскритиковали за новое фото на шпагате
07:10
Ученые выяснили, кто сильнее всего возбуждает женщин
06:59
Жителям ОРДЛО разрешили голосовать: кому это выгодно и на что повлияет
06:40
Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС
06:14
Ученые зафиксировали "инопланетные" сигналы от самого таинственного объекта во Вселенной
05:44
"Дашка-сексуашка": Астафьева поразила фанатов фото декольте
05:17
В Сеть опубликовали топ-5 самых распространенных мифов о сексе
05:01
Диетолог назвала семь простых правил для здоровой и долгой жизни
04:49
"Будет больно": политолог указал на последствия "наркотической зависимости" Украины от МВФ
04:11
Жители курортной Поповки в Крыму: "Мы ждали Россию с большим кошельком, потихоньку умираем" Видео
03:45
"Не культурно в бикини сидеть на столе": Полина Гагарина возмутила подписчиков странным фото на отдыхе
03:06
В Шотландии поступившей в университет дочери миллиардера наймут слуг "для комфорта"
02:12
Девальвация и большие долги: эксперт дал тревожный для гривны прогноз
01:31
"Он - просто разменная монета": политолог раскрыл подоплеку дела против Омеляна
00:48
Facebook пообещал противодействовать вмешательству в выборы США Видео
00:28
Донбасс вымирает - появилась печальная статистика
13 сентября, четверг
23:47
Путин устроил вокруг отравления Скрипалей цирк - журналист
22:55
Фото Лорак в красном плаще вызвало восторги и обвинения
22:53
"Вся команда обоср**ась": скандальный Алиев жестко прошелся по "Динамо"
22:34
"Анорексия?": Сеть озадачило новое фото Насти Каменских
22:26
В Англии суд отменил арест активов "Газпрома" по делу Стокгольмского арбитража
21:50
Дания продаст Украине три минных тральщика
21:46
"Нечестно скакать с одной должности на другую": Кличко рассказал, почему не идет в президенты Видео
21:10
В оккупированном Донецке россияне разоружают бывший "батальон" Прилепина
21:00
В Харькове во время спецоперации СБУ застрелили экс-участника АТО Видео
20:51
УПЦ МП заявила о непризнании будущей поместной Украинской православной церкви Видео
20:45
Приближенный к "семье Януковича" налоговик Головач может пытаться вернуться к власти – политолог
20:34
Суд в Швеции отменил ограничения по принудительному взысканию долга с "Газпрома" - "Нафтогаз"
20:24
В Великобритании арестовали 73-летнего эксперта по химоружию, частого гостя телеканала RT Видео
20:13
"Вранье и вопиющая ложь": представитель Мэй прокомментировал интервью "отравителей" Скрипалей Видео
20:05
"Могло закончиться интимом": глава Киевской ОГА рассказал, как мечтал о сексе со своим замом Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять