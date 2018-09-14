Почему Украина стала страной гоп-стопа

В Украине не проходит и дня без сообщения о рейдерских атаках. В среднем в течении года совершается не менее тысячи силовых захватов собственности, не говоря уже о случаях, когда собственность отбирают "тихо", " юридически корректно".

Все попытки решить проблему рейдерства с помощью ужесточения наказаний или принятия нового законодательства, регулирующего отношения собственности, не дают эффекта. Рейдерство никуда не исчезает, а ,скорее наоборот, увеличивается в своем масштабе.

Ни один владелец собственности в Украине не может быть спокоен относительно своего "добра". Отобрать собственность могут у любого в два счета. Даже у олигархов, как частично отобрали ее после Евромайдана у Фирташа, Коломойского, Жеваго, Ахметова и др. Чего уж там говорить про какого- нибудь бизнесмена средней руки из глубинки, которого при желании обдерут как липку, причем, все сделают в полном соответствии с действующим законодательством.

В чем причина? Плохие законы? Неработающая судебная система? Неработающая правоохранительная система?

Читайте такжеУкраина получила жестокий, но крайне полезный ударВсе эти ответы верные, но это они вторичны. Глубинная причина рейдерства заключается в том, что в Украине... нет собственности. Точнее ее нет в том смысле, как ее понимают на Западе. В Украине нет частной собственности и никогда не было. Вместо нее в Украине есть и всегда была так называемая "власть-собственность". Это означает, что собственность может появляться только у тех, кто обладает властью. Потеря власти означает также и потерю всех прав на собственность. Люди, не обладающие властью, не могут владеть собственностью, они могут только получить ее во временное пользование с выплатой соответствующего феодального налога тому из власть предержащих, кто тебе позволяет этой собственность пользоваться.

Поэтому, когда власть в Украине меняется в результате выборов или майданов, то в стране начинается масштабный процесс отбирания собственности от бывших обладателей власти и пересмотра отношений сдачи собственности во временное пользование. Там, где не удается договориться по-мирному, забирают по беспределу, т.е. с помощью рейдерства. Последняя смена власти в Украине с помощью Евромайдана была неоднозначной и не всеми принята, поэтому и масштаб рейдерства сейчас зашкаливает. Предстоящие выборы, если все не закончится поножовщиной, кстати, тоже приведет к массовому рейдерству. У многих "бывших" и всяких пострадавших руки чешутся.

Принцип "власте-собственности" объясняет почему весь крупный бизнес всеми силами лезет во власть, в депутаты. Да и средний бизнес старается не отставать в регионах. Чтобы обладать собственностью, надо быть во власти. Потеряешь власть - потеряешь собственность, потеряешь все.

Но можно ли в Украине как-то перейти от "власте-собственности" к "частной собственности" западного типа?

Читайте такжеУкраина превращается в страну дураковТеоретически можно, но практически - нет. Частная собственность появляется там, где в обществе возобладал принцип самопринадлежности человека самому себе. Это первый и самый важный принцип, на котором базируется весь институт частной собственности. Человек должен полностью владеть собой и никто, в первую очередь государство, не имеет право покушаться на человека, на его частную собственность на самого себя. Следствием права человека на самого себя является и его право на его собственность.

Украина является сословно-феодальным обществом, в котором человек сам себе не принадлежит. С ним можно сделать все, что угодно, без особых последствий. Защитить себя, свою честь, жизнь, собственность человеку в Украине негде. Чем в более высшем сословии находиться человек, тем на более выгодных условиях он может получить собственность во временное держание, но не более того.

Если проводить сравнение с Европой, то Украина находится где-то в 11-12 веке по уровню развития своих отношений собственности.

Поэтому впереди еще пару сотен лет созревания до идей гуманизма, индивидуализма, либерализма на массовом уровне, которые обеспечат переход от "власти-собственности" к частной собственности. В сущности, это переход от феодализма к буржуазной демократии. Его невозможно осуществить мирным путем. Такие трансформации происходят только в результате социальной революции. Ну, не с помощью выборов же!

Но ситуация в Украине усугубляется наличием всеобщего избирательного права, что создает у общества иллюзию справедливости всего происходящего. Каждое низшее сословие должно было силой завоевать себе право избирать власть, а не получить это право даром, "на шару" как произошло это в Украине. Только такое право осмысленно ценится, осмысленно используется и такое право не продается за гречку.