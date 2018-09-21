На Запорожье в аварии погибли четыре человека: опубликованы фото и видео с места ДТП

На Запорожье столкнулись два авто, погибли четыре человека / npu.gov.ua

В четверг, 20 сентября, в Михайловском районе Запорожской области водитель на автомобиле Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, погибли четыре человека, а два — пострадали.

Авария произошла на 369 километре автодороги Харьков — Симферополь, говорится на сайте Национальной полиции.

"… погибли четыре человека — водитель, 1982 года рождения, и три пассажира автомобиля Daewoo — жители Мелитополя, 1960, 1952 и 1953 годов рождения. Водитель, 1981 года рождения, и пассажир, 1987 года рождения, автомобиля Mercedes —госпитализированы…", — отметили в ведомстве.

Начато производства по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в поселке городского типа Перегинское Рожнятовского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) служебный автомобиль начальника региональной полиции насмерть сбил велосипедиста.