На Прикарпатье авто "шишки" из полиции убило велосипедиста

На Ивано-Франковщине служебная машина "шишки" из Нацполиции убила велосипедиста / фото: sai.gov.ua

В четверг, 20 сентября, в поселке городского типа Перегинское Рожнятовского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) служебный автомобиль начальника региональной полиции насмерть сбил велосипедиста.

Начальник находился в авто в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на прием граждан, а за рулем был полицейский, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"... служебный автомобиль начальника прикарпатской полиции под управлением полицейского-водителя столкнулся с велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории жилого массива Виноградарь сотрудник патрульной полиции уснул за рулем и врезался в пять машин, одна из получила серьезные повреждения.