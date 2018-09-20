В Киеве спящий за рулем коп протаранил пять авто

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В Киеве в жилом массиве Виноградарь работник патрульной полиции устроил ДТП.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, авария произошла на одной из стоянок улице Георгия Гонгадзе.

Полицейский уснул за рулем и, продолжив движение, врезался в пять автомобилей. Один из них, судя по фото, серьезно пострадал.

Ранее в СБУ заявили, что обстоятельства задержания сотрудника спецслужбы, который, будучи нетрезвым, занялся мастурбацией на детской площадке в Херсоне, "вызывают отвращение за действия, которые не достойны поведения не только офицера, но и мужчины".