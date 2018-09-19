СБУ отреагировала на задержание своего мастурбировавшего по пьяни сотрудника

СБУ / УНИАН

Обстоятельства задержания сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который, будучи нетрезвым, занялся мастурбацией на детской площадке в Херсоне, "вызывают отвращение за действия, которые не достойны поведения не только офицера, но и мужчины".

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Уверяем, что в случае подтверждения обнародованной в СМИ информации следствием, карьера в Службе этого лица завершена", - сообщили в СБУ.

По словам главы сепцслужбы Василия Грицака, он назначил внутреннюю проверку процедуры назначения на должность задержанного.

"По результатам проверки будут приняты жесткие выводы", - заявил он.

Накануне СМИ сообщили, что в Херсоне правоохранители задержали подполковника СБУ, который в состоянии алкогольного опьянения мастурбировал при несовершеннолетних на детской площадке.

Ранее СБУ опубликовала видеоролик под названием "Шаман", который стал ответом на заявление экс-руководителя ведомства Валентина Наливайченко о привлечении спецслужбой к работе экстрасенсов.