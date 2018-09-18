СБУ "протроллила" Валентина Наливайченко видео о шамане в спецслужбе

Служба безопасности Украины обнародовала видеоролик с названием "Шаман", которым пыталась опровергнуть утверждение бывшего руководителя ведомства Валентина Наливайченко по поводу привлечения к работе спецслужбы экстрасенсов.

Соответствующий видеоролик был опубликован на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

"Речь в интервью могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах. Учитывая это, мы осуществили реконструкцию возможного подобного сотрудничества", − говорится в подписи к ролику.

К слову, Наливайченко в интервью порталу "Страна" заявлял о том, что множество украинских политиков обращаются − к различным шарлатанам, чтобы узнать свою судьбу", а сотрудники СБУ привлекают для помощи в работе людей с экстрасенсорными способностями".

Напомним, Наливайченко был уволен с поста главы СБУ летом 2015 года.