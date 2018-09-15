"Сепарский герой": в Запорожье разгорелся скандал с участником АТО

Водитель отказал в льготном проезде участнику АТО / Facebook/twis.hate

Водитель маршрутного микроавтобуса №4 в Запорожье оскорбил участника АТО и отказал ему в бесплатном проезде.

При этом водитель обвинил участника АТО в том, что он лишает его заработка, пишет очевидец события "Твис Лакман" на своей странице в Facebook.

"И вот очередной сепарский герой. На всю маршрутку волал про льготы и то, как все его достали. Полный набор: "Много вас хероев", "Вы отбираете мои деньги", "Я вас не посылал", "Не пугайте ежа голой ж*пой", "Вы вообще никто". И это он рассказал только что мне и мужичку-АТОшнику. С 55-ки, видимо. Друзья, надо пояснить водиле, что его мнение никого не интересует кроме "ветеранских организаций" и "неизвестных патриотов", — написал очевидец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине поставили на колени маршрутчика, отказавшегося везти мать погибшего на Донбассе бойца.