На Киевщине поставили на колени маршрутчика, отказавшегося везти мать погибшего на Донбассе бойца

В Киевской области активисты заставили водителя маршрутного автобуса извиниться перед матерью погибшего на Донбассе бойца, которую он отказался везти по льготе.

"Вчера произошел позорный случай на Киевщине. Этот мерзавец отказал в льготном проезде матери погибшего парня в АТО. Что позорно в этой ситуации – большинство пассажиров стали на сторону горе-водителя. Наказание не заставило себя ждать. Благодарен казакам с Вышгородщины за мгновенную реакцию и наказание мерзавца", – рассказал о произошедшем в Facebook сотрудник Нацполиции Иван Татауров.

Он также отметил, что с водителем была проведена "профилактическая беседа": "Хочу предупредить всех тех, кто решил с пренебрежением относиться к семьям погибших защитников или участников боевых действий – наказание будет, и будет суровым".

На опубликованном фото также видно, что водитель маршрутки встал на колени перед матерью погибшего бойца и поцеловал ее руки.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине: водитель маршрутки отказался везти бойцов АТО.