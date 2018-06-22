Скандал на Тернопольщине: водитель маршрутки отказался везти бойцов АТО

В Тернопольской области водитель маршрутного автобуса отказался везти участников боевых действий.

Водитель автобуса, который совершал рейс из поселка городского типа Козова в Тернополь, не пустил в свою маршрутку троих участников боевых действий.

По словам активистов "Самообороны Козивщины", бойцы купили три льготных билета, однако водитель в грубой форме отказался везти военнослужащих.

Отмечается, что после инцидента военные уехали на следующем автобусе, но на службу и на работу в тот день опоздали. Активисты написали жалобу на имя председателя райдминистрации.

Напомним, ранее на Тернопольщине в маршрутке разгорелся скандал из-за российской попсы.