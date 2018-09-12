Зависла над бездной. В Запорожье маршрутка угодила в асфальтовую дыру на мосту: опубликованы фото

В Запорожье на мосту именно Преображенского автобус-маршрутка с пассажирами на борту провалился задним колесом и застрял в сквозной дыре.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал "061", опубликовав фотодоказательства. Известно, что отверстие образовалось в пешеходной части моста. И именно по ней водитель маршрутки хотел объехать дорожный затор.

Лишь прибывшие на место сотрудники ГСЧС сумели вытащить автобус обратно на мост. В результате происшествия никто не пострадал.

Как заявил запорожский губернатор Константин Брыль, что мост именно Преображенского числится на балансе Приднепровской железной дороги. Чиновник пообещал написать письмо руководству предприятия с требованием срочного ремонта объекта.

По данным журналистов, мост именно Преображенко был построен в 50-х годах прошлого столетия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутка сняла скальп с пьяного пассажира.