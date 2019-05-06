"Проходи, бл*дь, атошник": В Днепре маршрутчик оскорбил ветерана войны на Донбассе

Та самая маршрутка / Facebook В. Сологуба

В Днепре вечером в субботу, 4 мая, водитель автобуса модели Богдан маршрута №146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады ВСУ Владислава Сологуба – который хотел воспользоваться правом на льготный проезд.

"Вечер, Днепр. Захожу в маршрутку. Говорю что инвалид войны, спрашивает какой. Я спрашиваю, а какая сейчас. Ответ никакой. Тогда я уточняю — АТО. Ответ „Проходи, бл*дь, атошник". Понятно, что я никуда не поехал, мне с ним без денег не по пути", — написал Сологуб в соцсети Facebook.

Напомним, буквально за день до скандала в Днепре аналогичный случай произошел на Хмельнитчине - маршрутчик с криками выгнал из автобуса ветерана АТО, имеющего инвалидность. До этого на Киевщине маршрутчик жестоко избил пассажира за 2 гривны.