"Добивал с ноги": на Киевщине маршрутчик жестоко избил пассажира за 2 гривны

Романа Недзвецкого жестоко избил маршрутчик / Киев Оперативный

В Киевской области водитель пригородной маршрутки из Чабанов до Боярки нанес пассажиру Роману Недзвецкому телесные повреждения после того, как он потребовал от него сдачу в размере 2 грн.

В результате пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга и раздробленной челюстью, говорится в сюжете ТСН.

"Дело не в двух гривнах, дело в справедливости", - объясняет пострадавший. Эти деньги забрал другой пассажир, которому не вернули сдачу до того.

"Я начал разговор – что это такое. Он на повороте резко остановил маршрутку, перепрыгнул со своего водительского сидения до передних дверей, он меня выкинул из маршрутки – я ударился лицом. Потом просто добил с ног", - рассказал Недзвецкий.

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Мать избитого рассказала, что ей пришлось взять кредит на 10 тысяч для лечения сына. "У него открытая черепно-мозговая травма. И очень большой серьезный перелом верхней челюсти. Срединной зоны. Трети лица", - пояснил заведующий центром челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы Руслан Павленко.

В то же время в компании, которая осуществляет перевозки, от автобуса, в котором произошел конфликт, на их маршруте открещиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове маршрутчик устроил скандал с льготниками.