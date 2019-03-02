"Уроды, б*я, уйди отсюда": во Львове маршрутчик устроил скандал с льготниками

Во Львове маршрутчик устроил скандал / vgolos.com.ua

Во Львове произошел скандал с водителем маршрутного автобуса №33.

Мужчина оскорбил пассажиров, которые хотели воспользоваться правом льготного проезда и попытался выгнать их из автобуса, передает Вголос.

"Уроды! Как к себе домой заходят! Троллейбусами ездить надо, или пешком ходить!" — ругался маршрутчик.

"Удостоверение", — заявил один из пассажиров-льготников.

"Удостоверение надо показывать! Шесть человек зашли, а заплатили двое", — прокричал водитель, обратившись к одному из пассажиров: "Бл*, уйди отсюда! Не тяни руки!"

"Уроды! Одну остановку едут", — продолжил маршрутчик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения.