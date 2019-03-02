"Уроды, б*я, уйди отсюда": во Львове маршрутчик устроил скандал с льготниками

Пешком ходите, заявил водитель маршрутки пассажирам.
Во Львове произошел скандал с водителем маршрутного автобуса №33.
Мужчина оскорбил пассажиров, которые хотели воспользоваться правом льготного проезда и попытался выгнать их из автобуса, передает Вголос.
"Уроды! Как к себе домой заходят! Троллейбусами ездить надо, или пешком ходить!" — ругался маршрутчик.
"Удостоверение", — заявил один из пассажиров-льготников.
"Удостоверение надо показывать! Шесть человек зашли, а заплатили двое", — прокричал водитель, обратившись к одному из пассажиров: "Бл*, уйди отсюда! Не тяни руки!"
"Уроды! Одну остановку едут", — продолжил маршрутчик.
Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения.