"Я тебе, с*ка, сделаю": в Сети "прославили" маршрутчика-неадеквата под Киевом

/ УНИАН

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено эмоциональное общение водителя маршрутного автобуса с пассажирами.

При этом мужчина решительно выгонял из автобуса пенсионеров, попытавшихся воспользоваться правом на льготный проезд.

"Вот такое уважение к нашим пенсионерам города Вышгорода. Обзывал и выталкивал с автобуса, неадекват. Наотрез отказался брать пенсионеров при предьявлении пенсионного. Как такой неуровновешенный водитель может перевозить людей. Он давно проходил медосмотр? у психиатра?", - говорится в сообщении в группе Вышгород в Facebook, где было опубликовано видео.

Отметим, что на автобусе был указан маршрут Вышгород – Киев, госномер машины АІ 0422 АА.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения.