"Вонючие, грязные и бухие твари": жительница Харьковщины публично оскорбила украинских военных

В Instagram жительница Чугуева оскорбила украинскую армию/ скриншот

Жительница города Чугуев Харьковской области разразилась оскорблениями в адрес украинских военнослужащих. В частности, она назвала их "вонючими, грязными и бухими". По ее мнению, основное занятие военных - "обдолбанными" гулять по городу.

Поток оскорблений женщина, которая занимается наращиванием ресниц, опубликовала в сториз в Instagram.

"Да, блин, это позорище ... А что сказать хорошего? Они вонючие, грязные, обрыганные, бухие и обдолбанные ходят по городу. Где, блин, этот военнослужащий, которого можно уважать? Он поехал куда-то, его отправили, он пролежал в тени, ногой потелепал. И он считается героем. И как ты нахр*н герой? Против кого они воюют?", - сказала женщина.

Также она назвала военнослужащих "нахлебниками" и добавила, что "ненавидит этих тварей".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", - заявила женщина.

Позже в сториз она уточнила, что на самом деле якобы не имела в виду всю украинскую армию. Мол, речь шла о конкретном человеке.

"Мне звонят какие-то мужчины и предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию. Простите, а где это было сказано? Я конкретно говорила о конкретных людях и конкретной ситуации. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в плохом свете. Я этого не говорила", - сказала она.

На данный моментжительница Харьковской области закрыла свой аккаунт в Instagram.

Скандалы в Харькове - о чем ранее писал Главред:

Жительница Харькова и ее дети демонстративно выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Разгневанная женщина ругала Украину, ее примеру последовали и ее малолетние дети.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что женщину привлекут к ответственности за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей.

Кроме того в Харькове разгорелся скандал на Марше вышиванок. Девушка в комментарии журналисту заявила, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" является нацистским. По ее словам, участники Марша – "отчасти быдло", которое "зарабатывает 6 тысяч гривен в месяц".