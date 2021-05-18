"Украина, пошла ты в ж*пу": в Харькове женщина вместе с детьми публично выбросила украинский паспорт

Харьковчанка публично выбросила украинский паспорт/ скриншот

Жительница Харькова и ее дети демонстративно выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Причина отказа пока остается неизвестной, но сама женщина утверждает, что все дело в украинском законодательстве.

Женщина записала и опубликовала видео. Она рассказала, что билеты пришлось покупать два раза.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства. Гр**анного, бл***", – заявила женщина.

После этого женщина и ее дети бросили на асфальт паспорта Украины. Малолетняя дочь харьковчанки, швырнув документ, сказала: "Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу". Также поступил и ее маленький брат.

Как отреагировали украинцы на неадекватный поступок харьковчанки:

"Вообще не проблема - гражданства Украины всю эту семейку лишить и депортировать их в ОРДЛО. "Нехай щастить!"

"Мадам, все-таки стоило озвучить реальные причины, а не швыряться документами, их, кстати, нужно изъять (на экспертизу подлинности например), выкинули так выкинули".

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