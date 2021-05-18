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"Украина, пошла ты в ж*пу": в Харькове женщина вместе с детьми публично выбросила украинский паспорт

18 мая 2021, 09:19
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Жительница Харькова заявила, что ее не пустили в Стамбул из-за украинского законодательства. В чем суть проблемы, она не уточнила.

Харьковчанка публично выбросила украинский паспорт/ скриншот

Жительница Харькова и ее дети демонстративно выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Причина отказа пока остается неизвестной, но сама женщина утверждает, что все дело в украинском законодательстве.

Женщина записала и опубликовала видео. Она рассказала, что билеты пришлось покупать два раза.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства. Гр**анного, бл***", – заявила женщина.

После этого женщина и ее дети бросили на асфальт паспорта Украины. Малолетняя дочь харьковчанки, швырнув документ, сказала: "Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу". Также поступил и ее маленький брат.

Как отреагировали украинцы на неадекватный поступок харьковчанки:

"Вообще не проблема - гражданства Украины всю эту семейку лишить и депортировать их в ОРДЛО. "Нехай щастить!"

"Мадам, все-таки стоило озвучить реальные причины, а не швыряться документами, их, кстати, нужно изъять (на экспертизу подлинности например), выкинули так выкинули".

Антиукраинский скандал с дочерью судьи - о чем ранее писал Главред:

  • Студентка из Киева Анастасия записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю" - российскому рэперу Баста. Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.
  • Позже Анастасия извинилась за свои слова. Мол, была не в курсе политических взглядов российского музыканта и очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.
  • Однако украинцы не восприняли извинения Тарасюк. Украинцы обратили внимание, что извинялась Анастасия на русском языке, а глаза постоянно отводила в сторону. Пользователи соцсетей подозревают, что девушка читала кем-то написанный текст. По мнению украинцев, извиниться ее заставили родители.
  • Девушка оказалась дочерью судьи Печерского суда Кристины Константиновой. Она учится в Киевском национальном университете имени Шевченко на третьем курсе юридического факультета.
  • В учебном заведении говорят, что высказывания Анастасии бросают тень на репутацию учреждения, но отчислить ее пока не имеют права.

скандал новости Харькова
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