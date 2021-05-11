Антиукраинский скандал с дочерью судьи: стало известно, отчислят ли ее из университета

Студенты поддерживают отчисление Анастасии Тарасюк / скриншот

Антиукраинские высказывания Анастасии Тарасюк - дочери судьи Печерского суда Кристина Константиновой – вызвали переполох в Киевском национальном университете имени Шевченко, в котором девушка учится на третьем курсе юридического факультета.

В учебном заведении говорят, что высказывания Анастасии бросают тень на репутацию учреждения, но отчислить ее пока не имеют права, передает 5 канал.

В университете сообщили, что для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

Тем временем сегодня, 11 мая, в КНУ созывают ученый совет. А преподаватели собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике.

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра Миротворец", – отметили в университете.

Заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская считает, что Анастасия должна понести наказание.

"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – отметила преподаватель.

Доцент КНУ им. Шевченко Оксана Мацько согласна с коллегой.

"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – сказала Мацько.

Отмечается, что студенты также поддерживают отчисление Тарасюк. Но получать образование юриста Анастасия, похоже, продолжит.

В чем суть скандала

Киевская студентка Анастасия записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю" - российскому рэперу Баста. Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.

"Угомонитесь, бл*дь. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл*дь, не значит. Он (Крым, – ред.) уже не наш. Смиритесь уже, бл*дь. Про*бали", – заявила девушка.

Позже Анастасия извинилась за свои слова. Мол, была не в курсе политических взглядов российского музыканта и очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.

Однако украинцы не восприняли извинения Тарасюк. Украинцы обратили внимание, что извинялась Анастасия на русском языке, а глаза постоянно отводила в сторону. Пользователи соцсетей подозревают, что девушка читала кем-то написанный текст. По мнению украинцев, извиниться ее заставили родители. Они уверены, что скорее всего девушка придерживается сепаратистских взглядов, потому что "такие разговоры в семье".