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Харьковчанку, которая выбросила украинский паспорт, накажут: в МВД раскрыли детали

19 мая 2021, 11:31
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Жительницу Харькова Инну П. таки выпустили за границу, но перед этим вручили протокол за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей.

биометрический паспорт
Женщина уже вылетела из аэропорта Харькова по правильно оформленным выездным документам на детей / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, почему не выпустили из страны жительницу Харькова, которая попала в скандал из-за того, что демонстративно выбросила украинский загранпаспорт.

Как объяснил Геращенко на своей странице в Facebook, законодательство Украины прямо устанавливает требование о необходимости согласия отца или матери детей на их выезд за пределы страны.

"Согласия отца среди представленных для пограничного контроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения закона. И правильно сделали (…) Поэтому гражданке Инне П. не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать закон", - написал он.

Читайте такжеАнтиукраинский скандал с дочерью судьи: стало известно, отчислят ли ее из университетаГеращенко добавил, что, к сожалению, за оскорбления в адрес государства и народа Украины ответственность не предусмотрена.

"А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть не большая, но есть. Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей полицией был вручён протокол по ст. 173 КУАПП за мелкое хулиганство и ст. 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей", - добавил замминистра.

Справка. Мелкое хулиганство (ст. 173 КУАПП ) карается наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Статья 184 КУАПП предусматривает, что уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей влечет предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 грн.

Скандал в Харькове - о чем ранее писал Главред:

  • Жительница Харькова и ее дети демонстративно выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул.
  • Разгневанная женщина ругала Украину, ее примеру последовали и ее малолетние дети.

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