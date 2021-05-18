Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт

Женщина своего недовольства пограничникам не высказывала.
Пограничники раскрыли детали скандала с украинкой, которая вместе с детьми выбросила загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны и не пустили на рейс в Стамбул.
Как рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая.
"Украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул. Согласия на выезд детей за границу от их отца женщина не имела. Она объяснила, что отец детей иностранец. В таком случае пограничники не требуют согласия, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Его женщина также не предъявила", - пояснил Депченко, передает УНИАН.
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По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.
Что предшествовало скандалу
В Сети появилось видео с рассерженным туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны. Видео женщина разместила Instagram, позднее страницу она закрыла.
В ролике разгневанная женщина ругает Украину, ее примеру следуют дети.
Также всплыло и имя скандальной мамы двоих детей, которым она подает своеобразный пример, выкидывая паспорта на землю. Ее зовут Людмила Чмулева.
Скандалы с украинцами - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее студентка из Киева Анастасия записала видео, в котором назвала украинцев "быдлом", потому что они якобы "мешают отдыхать ее любимому исполнителю" - российскому рэперу Баста. Кроме того, она в уничижительном и пренебрежительном тоне высказалась о захвате Россией полуострова Крым в 2014 году.
- Позже Анастасия извинилась за свои слова. Мол, была не в курсе политических взглядов российского музыканта и очень сожалеет, что опозорила свою семью юристов.
- Девушка оказалась дочерью судьи Печерского суда Кристины Константиновой. Она учится в Киевском национальном университете имени Шевченко на третьем курсе юридического факультета.