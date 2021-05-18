Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт

Скандал с украинским паспортом / УНИАН

Пограничники раскрыли детали скандала с украинкой, которая вместе с детьми выбросила загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны и не пустили на рейс в Стамбул.

Как рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая.

"Украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул. Согласия на выезд детей за границу от их отца женщина не имела. Она объяснила, что отец детей иностранец. В таком случае пограничники не требуют согласия, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Его женщина также не предъявила", - пояснил Депченко, передает УНИАН.

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По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

Что предшествовало скандалу

В Сети появилось видео с рассерженным туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны. Видео женщина разместила Instagram, позднее страницу она закрыла.

В ролике разгневанная женщина ругает Украину, ее примеру следуют дети.

Также всплыло и имя скандальной мамы двоих детей, которым она подает своеобразный пример, выкидывая паспорта на землю. Ее зовут Людмила Чмулева.

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