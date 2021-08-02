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В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

2 августа 2021, 22:09
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В Деснянском районе на улице Милославской патрульные остановили водителя автобуса Ataman с явными признаками алкогольного опьянения.

В Киеве задержали пьяного маршрутчика

В столице полицейские задержали пьяного водителя маршрутки, который в таком состоянии перевозил по городу пассажиров. Его ограничили в праве управления транспортными средствами в прошлом году, сообщает Патрульная полиция в понедельник, 2 августа.

В Деснянском районе на улице Милославской патрульные остановили водителя автобуса Ataman с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от прохождения алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.

В итоге выяснилось, что мужчину лишили прав в управлении транспортными средствами еще в 2020 году и он вообще не должен был садиться за руль.

Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии со статьями об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в этом праве (ч.1 ст.130, ч. 3 в. 126 УК Украины).

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Ранее Главред писал о том, что в КГГА разработали новый договор Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. В документе прописаны новые правила для транспортных компаний и самих водителей маршруток, которые в случае их исполнения, существенно улучшать комфорт поездок для пассажиров.

Отныне в киевских маршрутках запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона.

новости Киева маршрутка полиция Пьяный водитель
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