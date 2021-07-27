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Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне

27 июля 2021, 18:12
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Также первозчиков обязали обеспечить необходимый температурный режим в салоне транспорта.

Маршрутка
Маршрутки станут комфортнее / Вголос

В КГГА разработали новый договор Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. В документе прописаны новые правила для транспортных компаний и самих водителей маршруток, которые в случае их исполнения, существенно улучшать комфорт поездок для пассажиров.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Константина Усова, отныне в киевских маршрутках запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона.

Кроме этого, водители должны быть одеты в униформу и пройти курс домедицинской помощи, а также изучить инструктаж об особенностях посадки / высадки пассажиров с инвалидностью.

Курить в салоне автобуса водителям категорически запрещено.

Также водители и кондукторы должны общаться с пассажирами исключительно на украинском языке.

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В документе говорится и о температурном режиме. Летом в салоне маршруток должно быть не более 22 градусов, а зимой - не менее 15.

В автобусе должны быть минимум пять кнопок остановки по требованию пассажира.

За кабиной водителя должен висеть плакат со следующей информацией:

  • идентификаторы перевозчика;
  • лицо водителя, в частности, его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;
  • способы обратной связи для пассажиров права и обязанности водителя и пассажиров.

Отмечается, что реализация положений нового договора стартует на маршруте №150 (улица Милославская - Индустриальный мост) завтра, 28 июля.

Напомним, ранее в Киевской области на пригородных маршрутах тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%.

Подорожание проезда коснется всей правобережной части Киевской области из-за того, что за время карантина перевозчики сильно пострадали, работая в полсилы, а поддержи от государства не получили.

При этом в Ассоциации перевозчиков считают, что многие водители попросту прикарманивают солидные суммы, однако перевозчики терпят сложившиеся обстоятельства, потому что водителей не хватает.

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