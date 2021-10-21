На Киевщине автобус попал в масштабное ДТП, есть пострадавшие

Под Обуховом автобус попал в ДТП / Патрульная полиция

Возле города Обухов Киевской области сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Известно о пострадавших, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Подробности аварии, которая произошла около 15:00, неизвестны, впрочем судя по фото - в результате ДТП, автобус с пассажирами перевернулся.

Отмечается, что есть пострадавшие.

Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.

"Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию", - пишет пресс-служба полиции.

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Ранее Главред писал о том, что на проспекте Степана Бандеры нетрезвый водитель грузовика 15 октября сбил двух пешеходов – редактора "Суспильного" Александра Зинченко и его товарища Александра Шибицкого.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, а второй пострадавший умер в больнице, не дожив неделю до 25-летия.

В конце концов водителя, который наехал на мужчин, таки задержали и взяли под стражу без права внесения залога.