Не поделили дорогу и сбили женщину: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП

На столичном Воздухофлотском проспекте погиб пешеход / Телеграм-канал dtp.kiev.ua

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в ночь на 20 октября произошла смертельная авария. Ее жертвой стала женщина-пешеход. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Роковое столкновение произошло на перекрестке, где установлен светофор. По информации телеграм-канала "Киев оперативный, водители Hyundai Elantra и Skoda Fabia не поделили дорогу и допустили столкновение. Что касается женщины, которая погибла, то ее ударом отбросило на несколько метров.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что после столкновения Fabia отъехала на несколько десятков метров от места аварии. В результате ДТП на данном участке образовалась пробка в обе стороны. Разбитые машины продолжали стоять на дороге, а полиция оформляла дорожно-транспортное происшествие.

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