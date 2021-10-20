Не поделили дорогу и сбили женщину: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП

От полученных травм пострадавшая умерла на месте.
В Киеве на Воздухофлотском проспекте в ночь на 20 октября произошла смертельная авария. Ее жертвой стала женщина-пешеход. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.
Роковое столкновение произошло на перекрестке, где установлен светофор. По информации телеграм-канала "Киев оперативный, водители Hyundai Elantra и Skoda Fabia не поделили дорогу и допустили столкновение. Что касается женщины, которая погибла, то ее ударом отбросило на несколько метров.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что после столкновения Fabia отъехала на несколько десятков метров от места аварии. В результате ДТП на данном участке образовалась пробка в обе стороны. Разбитые машины продолжали стоять на дороге, а полиция оформляла дорожно-транспортное происшествие.
Трагедия из-за пьяного водителя грузовика: похожее
- На проспекте Степана Бандеры нетрезвый водитель грузовика 15 октября сбил двух пешеходов – редактора "Суспильного" Александра Зинченко и его товарища Александра Шибицкого.
- Виновник аварии скрылся с места происшествия, а второй пострадавший умер в больнице, не дожив неделю до 25-летия.
- В конце концов водителя, который наехал на мужчин, таки задержали и взяли под стражу без права внесения залога.