УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не поделили дорогу и сбили женщину: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП

20 октября 2021, 10:07
Прослушать новость
Остановить

От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

На столичном Воздухофлотском проспекте погиб пешеход / Телеграм-канал dtp.kiev.ua

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в ночь на 20 октября произошла смертельная авария. Ее жертвой стала женщина-пешеход. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

Роковое столкновение произошло на перекрестке, где установлен светофор. По информации телеграм-канала "Киев оперативный, водители Hyundai Elantra и Skoda Fabia не поделили дорогу и допустили столкновение. Что касается женщины, которая погибла, то ее ударом отбросило на несколько метров.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что после столкновения Fabia отъехала на несколько десятков метров от места аварии. В результате ДТП на данном участке образовалась пробка в обе стороны. Разбитые машины продолжали стоять на дороге, а полиция оформляла дорожно-транспортное происшествие.

Трагедия из-за пьяного водителя грузовика: похожее

  • На проспекте Степана Бандеры нетрезвый водитель грузовика 15 октября сбил двух пешеходов – редактора "Суспильного" Александра Зинченко и его товарища Александра Шибицкого.
  • Виновник аварии скрылся с места происшествия, а второй пострадавший умер в больнице, не дожив неделю до 25-летия.
  • В конце концов водителя, который наехал на мужчин, таки задержали и взяли под стражу без права внесения залога.
viber
Соломенка Воздухофлотский проспект новости Украины ДТП в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Не поделили дорогу и сбили женщину: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зимаСугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима "Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидияКогда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщинуВ поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальникеОльга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

Последние новости

10:28

В Укрзализныце объяснили, кого будут пускать в поезда с 21 октября

10:07

Не поделили дорогу и сбили женщину: в Киеве произошло ночное смертельное ДТП Видео

09:39

"Рушится сатурация и температура 39": столичные медики предупредили об агрессивном штамме COVID-19

09:28

"Другого выхода нет": в Минздраве назвали единственный способ победить пандемию коронавируса Видео

09:17

Дважды возвращали с того света: во Львове от коронавируса спасают невакцинированную мать троих детей Видео

Реклама
09:07

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:00

Массовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортов

08:57

Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Видео

08:22

Резкий рост числа зараженных: за сутки в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей Видео

08:17

"Покажите морги, крематории, кладбища": Комаровский обратился с пламенным призывом к СМИ

08:00

Цукерберг решил переименовать Facebook ради метавселенной — СМИ

07:40

Что общего у кремлевского пропагандиста, европейского популиста и украинского коррупционера мнение

07:24

В Украину возвращается бабье лето: где сегодня будет теплее всего

06:43

Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследование Видео

06:20

Страсти по Северному потоку-2: зачем Украина решила участвовать в сертификации мнение

06:15

Всплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2 Видео

05:55

Удар по санкциям против Беларуси: в ЕС опасаются за свой бизнес и готовы идти на уступки – Bloomberg

05:40

Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Видео

05:38

Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: эпидемиолог объяснил, что не так с этой идеей Видео

04:47

Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

Реклама
04:25

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

03:46

Есть ли идеальные продукты для ужина - ответ диетолога

02:22

Как вычислить продолжительность жизни - быстрый тест Видео

02:12

Доказана бесполезность очередного препарата в лечении коронавируса Видео

01:23

Диетолог объяснила, что случится с телом, если отказаться от мяса

01:20

Названа дата исчезновения африканских ледников: ужасные последствия затронут сотни миллионов людей Видео

01:11

Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки

00:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

00:12

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Видео

19 октября, вторник
23:58

Лига чемпионов: Шахтер разгромно проиграл Реалу и оконфузился на Олимпийском Фото Видео

23:38

"Будем забирать деньги у больниц и школ": в Украине бьют тревогу из-за цен на газ Видео

23:05

В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Видео

22:59

В Украине появился музей российской агрессии: взглянуть на "экспонаты" может каждый Видео

22:46

Резкое похолодание и мокрый снег: в Украину идет опасная погода Видео

22:32

Зеленский назвал США главным партнером Украины Видео

22:03

В Минздраве объяснили правила поездок для людей с противопоказанием к вакцинации Видео

21:45

В США рухнул и загорелся пассажирский самолет Видео

21:12

"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Видео

21:09

Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

21:04

"Срыв" диалога по Донбассу и "вопиющий случай": Россия вспыхнула новыми обвинениями в адрес Украины

Реклама
20:30

На Харьковщине накануне отопительного сезона целое село отключили от газа

20:23

"Такого еще никогда не было": врачи показали реанимацию с COVID-больными во Львове Видео

20:18

США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2 Видео

19:53

На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин Видео

19:50

Первый в истории Украины визит главы Пентагона: о чем Ллойд говорил с Зеленским

19:40

Андрей Данилко записал новую песню для Верки Сердючки: "Будет что-то интересное!"

19:38

Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад мнение

19:22

В Запорожье 12-летняя девочка вернула мать с того света: подросток реанимировала женщину

19:20

Россия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы Газпрома Видео

19:11

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять