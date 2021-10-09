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В Киеве авто на бешеной скорости влетело в маршрутку: есть погибшие и пострадавшие

9 октября 2021, 23:19

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По меньшей мере два человека погибли.

Момент масштабного ДТП в Киеве попал на видео / Скриншот

Вечером в субботу, 9 октября, на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры.

Как сообщают в Telegram-канале "ДТП. Киев", маршрутный автобус №322 Киев-Бровары столкнулся с легковушкой. Маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась. Как утверждают очевидцы, звук от удара было слышно аж на метро Черниговская.

В соцсетях пишут, что по меньшей мере два человека погибли, количество пострадавших еще уточняется. На месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.

Ранее Главред писал о другом безумном смертельном ДТП в столице. Водитель Ford Fusion не справился с управлением, наехал на бордюр и протаранил забор. Его пассажирка, находящаяся в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и скончалась в карете "скорой".

Как позже стало известно, муж 21-летней пассажирки сбежал после ДТП, оставив травмированную супругу лежащей на асфальте. Мужчина, как и его брат – водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия подоспели охранники, чтобы оказать помощь. Но автопутешественники, будучи пьяными, устроили с ними драку.

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