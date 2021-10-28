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На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара

28 октября 2021, 08:46

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На Харьковщине произошел взрыв а АЗС / ГСЧС

Ночью 28 октября прогремел мощный взрыв на автозаправочной станции в Харьковской области. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Взрывной инцидент произошел около 4:30 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" возле села Рай-Еленовка Холодногорского района, информирует ГСЧС Украины. В ведомстве сообщили, что произошла разгерметизация подземной емкости с газом. Это и привело к взрыву с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

С огнем боролись 40 сотрудников ГСЧС и 9 единиц техники. Уже в 5:48 пламя удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

"К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет", – говорится в сообщении.

Пожар в костеле Святого Николая

Напомним, что вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул костел Святого Николая – возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. К счастью, пострадавших нет

Стоить отметить, что киевский костел св. Николая в свое время уже пережил один пожар – в 1943-м, когда загорелось хранящееся там имущество. По другим данным, причиной возгорания тогда стал советский артобстрел.

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АЗС новости Украины пожар в Харькове взрыв
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