Жуткий пожар в старинном костеле в центре Киева: Монастырский назвал причину

В костеле Святого Николая в Киеве произошел пожар / Facebook/mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о причинах пожара в костеле Святого Николая в Киеве.

Предварительная причина возникновения пожара в костеле Святого Николая - короткое замыкание в органе, цитирует министра пресс-служба МВД.

Монастырский рассказал, что сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар, и представители Нацполиции, которые проводят расследование, а также работники костела.

"Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через 6 минут после поступления сообщения о пожаре на спецлинию 101. Если бы их реакция была более длительной, очевидно, были бы большие последствия пожара", - добавил он.

По словам епископа Виталия Кривицкого, эпицентром пожара стал орган, который сгорел дотла, а все святыни сохранились.

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"Среди потерь - только концертный орган, который сгорел дотла, и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился", - написал он в Facebook.

/ Facebook/mvs.gov.ua

По его словам, огонь не коснулся деревянного алтаря и амвона, нетронутыми огнем остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части.

Весь храм закопчен и залит водой, добавил священник.

Пожар в костеле Святого Николая

В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространилась на кровлю костела.

Жертв и пострадавших нет.

Возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв м.