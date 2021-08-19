На границе с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника

Пограничника нашли мертвым / Госпогранслужба

На Буковине утром, 19 августа, нашли мертвым 24-летнего пограничника.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Селятине Черновицкой области, вблизи государственной границы с Румынией.

"Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве", — говорится в сообщении.

Как сообщает ТСН, у 24-летнего мужчины - огнестрельное ранение в голову. Он служил в пограничном отряде Селятино, это в горной местности, и как раз был в наряде.

Возле погибшего был его штатный автомат. Стреляли ли именно из него - выясняют правоохранители. Было ли это убийство или суицид - версий пока не разглашают.

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В пограничном отряде говорят, что мужчина служил около года и конфликтов с коллегами не имел.

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Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.