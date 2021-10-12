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Масштабный пожар в центре Киева: горел многоквартирный дом, жильцов эвакуировали

12 октября 2021, 10:09
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Загорелась крыша в 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В. Площадь пожара составляла 150 "квадратов".

Возле Майдана Незалежности в Киеве загорелся дом / Фото kyiv.dsns.gov.ua

Утром во вторник, 12 октября, в центре Киева произошел масштабный пожар. Загорелась крыша многоквартирного дома в районе Майдана Независимости. Густой дым был виден с Европейской площади.

Информация о пожаре появилась в 7:36, сообщает пресс-служба ГосЧС. На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша в 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В. Площадь пожара составляла 150 кв.м.

Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 - ликвидирован на площади 200 кв.м.

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В центре Киева загорелся дом / kyiv.dsns.gov.ua

На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений главного управления.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет / Фото kyiv.dsns.gov.ua
Фото kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщал Главред, 1 сентября в селе Иванчанка Одесской области 12-летний школьник поджег храм Московского патриархата. Впоследствии он признался правоохранителям, что сделал это, чтобы отомстить сыну священника. Но на самом деле оказалось, что ребенок соврал, а причина была в другом. Виталик рассказал, что воровал из храма телефоны, еду и деньги – их он тратил на чипсы и сухарики.

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новости Киева ГосЧС масштабный пожар
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