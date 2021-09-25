12-летний школьник поджег храм на Одесчине и хотел совершить еще одно преступление

Школьник поджег храм в Одесской области / скриншот

21 сентября в селе Иванчанка Одесской области 12-летний школьник поджег храм Московского патриархата. Впоследствии он признался правоохранителям, что сделал это, чтобы отомстить сыну священника. Но на самом деле оказалось, что ребенок соврал, а причина была в другом.

Зовут несовершеннолетнего поджигателя Виталик, он пробрался в храм, подняв одну из решеток, передает Сегодня.

"Пошел посмотреть, есть ли деньги. Там не было ничего. И как зажег – не помню, не знаю... Поджег и пошел быстро", – признался школьник.

Парень также рассказал, что воровал ранее из храма телефоны, еду и деньги – их он тратил на чипсы и сухарики.

Ранее 12-летний мальчик говорил, что поджег храм, так как хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил. Однако выяснилось, что сын священника не обижал Виталика. Это подтверждает, как бабушка школьника, так и местные подростки. По их словам, они не враждовали и никто из него не издевался, ребята вместе играли.

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За поступок внука перед односельчанами извинялась бабушка. Вероятно, что она и воспитывает мальчика.

О родителях Виталика пока не известно. К слову, у него есть две сестры. Самой младшей – 8 месяцев, и ребенок уже имеет порок сердца.

Как сообщал Главред, пожар в храме вспыхнул 21 сентября. Жители села потушили его самостоятельно еще до приезда спасателей. Огонь уничтожил иконы, окна, ящик для пожертвований, мебель и столы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества. Она предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы.

Однако подозреваемый – несовершеннолетний, поэтому на родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их могут оштрафовать на 10 тысяч гривен.