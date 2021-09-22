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Школьник поджег храм на Одесчине из-за мести: кто обидел 12-летнего ребенка

22 сентября 2021, 15:14
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Подросток признался в содеянном и назвал причину своего поступка.

Пожар удалось ликвидировать местным жителям / https://od.npu.gov.ua/

В Одесской области в селе Иванчанка Болградского района 12-летний ребенок пытался сжечь храм.

Возгорание, в результате которого было повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером, 21 сентября, сообщили в полиции. Огонь удалось ликвидировать местным жителям.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.

"Сведения по факту поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку молодой не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по его родителей, уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками.

Также мы сообщали, что в Мариуполе Донецкой области произошла трагедия – там трехлетняя девочка получила сильные ожоги в собственном доме. Она играла со спичками и подожгла на себе одежду – мать и ее сожитель оставили ребенка без присмотра.

Автор: Сергей Кущ
viber
поджог
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