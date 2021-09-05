УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя

5 сентября 2021, 08:01

Девочка с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована. Она находится в ожоговом отделении, врачи борются за ее жизнь.

младенец, ребенок, малыш
В Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя / Reuters

В Мариуполе Донецкой области произошла трагедия – там в ночь на субботу, 4 сентября, трехлетняя девочка получила сильные ожоги в собственном доме. Она играла со спичками и подожгла на себе одежду – мать и ее сожитель оставили ребенка без присмотра.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции в Донецкой области, вызов копам поступил от врачей медицинского учреждения. По предварительной информации, все произошло около часу ночи. Ребенок игрался сам, мать была у соседей, а ее сожитель спал дома пьяный.

Девочка с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована. Она находится в ожоговом отделении, врачи борются за ее жизнь.

Известно, что семья состоит на учете в соцслужбе. Полицейские провели следственные действия в доме, где произошел инцидент, и открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей.

Расследование касается ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия).

Реклама

В случае признания вины судом ответственному за трагедию грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками.

viber
новости Мариуполя
Сейчас вы просматриваете новость «Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Санта Димопулос попрощалась с летом откровенным фотоСанта Димопулос попрощалась с летом откровенным фото Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьемГороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученыеОсенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые Приметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Последние новости

08:27

"Честь и хвала": главком ВСУ одобрил матерный хит про Путина на репетиции парада в Киеве

08:17

За минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 1400 случаев заражения, госпитализаций - тьма

08:01

Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя

07:45

В Украине вырисовывается главный проблемный регион мнение

07:37

Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

Реклама
07:27

Украина получила от США гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса

07:10

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

06:30

Россия "застопорила" ОБСЕ на Донбассе: ждать ли наступления мнение

06:01

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

05:28

Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

05:02

Цены на масло взлетят: эксперты объяснили, как наживаются на украинцах Видео

04:22

Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Видео

03:50

Протесты в Украине неизбежны: эксперт спрогнозировал, грозит ли Зеленскому судьба Януковича

03:02

День предпринимателя в Украине 2021: поздравления, открытки и картинки к празднику

02:38

Имя Николай: значение, судьба, характер

02:16

Украинцев предупредили об исчезновении зим: климатолог объяснила, к чему готовиться Видео

01:37

Топ-5 эффективных упражнений для красивых ягодиц, которые заменят зал: видео домашней тренировки Видео

00:51

"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021 Видео

04 сентября, суббота
23:40

Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины упускает победу в матче с командой Франции Фото

23:35

Не только удовольствие, но и здоровье: в МОЗ Украины рассказали, почему важно заниматься сексом

Реклама
22:37

Кабаны-вандалы держат в страхе жителей села на Буковине: как люди борются с незваными гостями Видео

22:19

"Любишь больше, чем жену": кандидат в мэры Харькова от ЕС опозорился диким подхалимажем Порошенко Видео

21:37

Холодное дыхание Арктики: украинцев предупредили о заморозках и резком снижении температуры Видео

21:34

Зеленский призвал поддержать украинских футболистов на супер-важном матче с Францией

20:52

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Фото Видео

20:50

В Украине раскрыли сценарий блокирования Северного потока – 2 Видео

20:48

Подозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

20:25

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

19:59

"Павелко вон": фанаты требуют увольнения президента УАФ после откровения Шевченко

19:53

Людей спасали из лифта: в Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре Видео

19:20

Почему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах мнение

19:09

Криминальная драма в Днепре: мужчина ограбил двух девушек, закрылся в квартире и застрелился

18:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба рассказал, что Байден пообещал Зеленскому Видео

18:27

Десятки людей бросают в автозаки: в Симферополе оккупанты массово задерживают крымских татар Видео

17:59

"Звуки из ада": Укрзализныця шокировала пассажиров новыми вакуумными туалетами Видео

17:40

"Кровати выдерживали": украинская спортсменка рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио Видео

17:10

Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец Видео

16:57

Украина снялась с "крючка" Минска: в России ответили на заявление Киева Видео

16:26

"Лесю давай": запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя Видео

16:12

Новая опасность глобального потепления: могут "проснуться" древние смертоносные вирусы

Реклама
15:58

Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину Видео

15:38

Рвало каждые 15 минут: родители заявили, что полсотни детей отравились в столичной гимназии Видео

15:26

Штамм Дельта наступает: эпидемиолог рассказал, когда в Украине ужесточат карантин

15:23

Украинские танки на Красной площади: главком ВСУ рассказал о своей мечте Видео

14:48

В Сеть попали свежие фото "отремонтированного" общежития НАУ в Киеве Фото Видео

14:39

Жуткий пожар в старинном костеле в центре столицы: Монастырский назвал причину Видео

14:02

"Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше

13:45

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: огонь уничтожил уникальный орган Фото Видео

13:09

Прятать больше не захотите: как сделать руки красивыми после 40 лет

12:54

Быстро "стареют" органы: ученые обнаружили опасное последствие COVID-19

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять