Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя

В Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя / Reuters

В Мариуполе Донецкой области произошла трагедия – там в ночь на субботу, 4 сентября, трехлетняя девочка получила сильные ожоги в собственном доме. Она играла со спичками и подожгла на себе одежду – мать и ее сожитель оставили ребенка без присмотра.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции в Донецкой области, вызов копам поступил от врачей медицинского учреждения. По предварительной информации, все произошло около часу ночи. Ребенок игрался сам, мать была у соседей, а ее сожитель спал дома пьяный.

Девочка с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована. Она находится в ожоговом отделении, врачи борются за ее жизнь.

Известно, что семья состоит на учете в соцслужбе. Полицейские провели следственные действия в доме, где произошел инцидент, и открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей.

Расследование касается ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия).

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В случае признания вины судом ответственному за трагедию грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае. Трагедия произошла в селе Великая Цвиля. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками.