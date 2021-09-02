Закрыла в квартире и пошла на пьянку: украинка пойдет под суд за гибель детей при пожаре

Теперь нерадивую мать ждет тюрьма

В городе Марганец на Днепропетровщине женщина оставила двух малолетних детей в квартире с включенным обогревателем. Из-за неисправной проводки произошел пожар, в результате которого малыши погибли.

Вопиющий инцидент произошел еще 28 ноября 2020 года. По данным следствия, женщина оставила двоих детей четырех и одного года одних в квартире, включила электрообогреватель, закрыла дверь на ключ и ушла употреблять алкогольные напитки.

"Следственным по согласованию с прокурором ей вручили уведомление о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. После объявления подозрения в совершении преступления, 38-летняя женщина стала скрываться от следствия", — рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

Как выяснилось, подозреваемая находилась на учете полиции, и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Более того, она была лишена родительских прав в отношении старших детей.

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