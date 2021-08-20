Малыш играл со спичками: на Житомирщине трагически погиб 6-летний ребенок

В селе Великая Цвиля вспыхнул пожар, погиб ребенок / Фото zt.npu.gov.ua

В Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае.

Трагедия произошла в селе Великая Цвиля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.

"По собранным на эту минуту свидетельствам, мы понимаем, что мальчик имел определенные особенности развития. Продолжаем работать и устанавливать, кто и когда видел его в последний раз живым, чем он тогда занимался", – сообщил глава Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.

Тело ребенка нашли в сгоревшем сарае / Фото zt.npu.gov.ua

Погибший мальчик был самым младшим из пяти детей, среди которых уже есть совершеннолетние. По словам местных жителей, семья мальчика благополучная.

Реклама

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.

Как сообщал Главред, в Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Одна из женщин увидела, что горит квартира молодой семьи, у пары - трое маленьких детей. Соседка выбила дверь и спасла малышей. Девочки пяти и тех лет были без сознания, но дышали. Сейчас они в реанимации. В момент пожара дети были дома одни.

9 августа в города Буча под Киевом вспыхнул мощный пожар в жилом доме.

14 августа пенсионерка из села Прибужье Николаевской области сжигала мусор прямо у себя во дворе. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву и кустарник за территорией домовладения. Пенсионерку госпитализировали с ожогами.