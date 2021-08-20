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Малыш играл со спичками: на Житомирщине трагически погиб 6-летний ребенок

20 августа 2021, 10:04
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У мальчика были определенные особенности развития. Сейчас устанавливают, кто и когда видел ребенка в последний раз живым и чем он тогда занимался.

В селе Великая Цвиля вспыхнул пожар, погиб ребенок / Фото zt.npu.gov.ua

В Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок, у него были определенные особенности развития. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае.

Трагедия произошла в селе Великая Цвиля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.

"По собранным на эту минуту свидетельствам, мы понимаем, что мальчик имел определенные особенности развития. Продолжаем работать и устанавливать, кто и когда видел его в последний раз живым, чем он тогда занимался", – сообщил глава Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.

Тело ребенка нашли в сгоревшем сарае / Фото zt.npu.gov.ua

Погибший мальчик был самым младшим из пяти детей, среди которых уже есть совершеннолетние. По словам местных жителей, семья мальчика благополучная.

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По факту гибели ребенка открыто уголовное производство, ведутся следственные действия.

Как сообщал Главред, в Николаевской области вспыхнул пожар в одноэтажном многоквартирном доме. Одна из женщин увидела, что горит квартира молодой семьи, у пары - трое маленьких детей. Соседка выбила дверь и спасла малышей. Девочки пяти и тех лет были без сознания, но дышали. Сейчас они в реанимации. В момент пожара дети были дома одни.

9 августа в города Буча под Киевом вспыхнул мощный пожар в жилом доме.

14 августа пенсионерка из села Прибужье Николаевской области сжигала мусор прямо у себя во дворе. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву и кустарник за территорией домовладения. Пенсионерку госпитализировали с ожогами.

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