Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в жилом доме

В Буче загорелся жилой дом / facebook.com/thebuchacity

Вечером в понедельник, 9 августа, в города Буча под Киевом вспыхнул мощный пожар в жилом доме.

Пожар произошел на улице Центральной, пишет Буча найкраще місто в Facebook.

"Пожар в доме по улице Центральная. Пожарные на месте", - говорится в сообщении.

Ранее Главред сообщал о том, что в селе Нерубайское Одесской области произошел масштабный пожар на территории складских помещений.

Пламя стремительно распространяется внутри помещений, и уже охватило более 10 тысяч квадратных метров.

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Общая площадь трехэтажных складов составляет свыше 37 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 84 человека и 22 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье во вторник, 27 июля, вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.