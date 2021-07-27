Масштабный пожар на Хортице: подозревают поджог

Пожар на Хортице может быть спровоцирован поджогом / Facebook

На территории Национального заповедника Хортица в Запорожье во вторник, 27 июля, вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.

Об этом написал генеральный директор заповедника Максим Остапенко на странице в Facebook.

"Печальная новость. Большой поджог Хортицы... сильный ветер все усложняет", - отметил Остапенко.

В ГСЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать в 15:39. Огонь охватил гектар леса, при этом почти треть леса выгорело поверху. Горел сосновый лес вблизи станции Сечь и балки Генералка.

"27 июля в ГСЧС поступила информация, что в Запорожье на острове Хортица возникло возгорание лесного массива на площади около 1 га, из них 300 м кв. верхового пожара. В 14:52 пожар локализован, в 15:39 - ликвидирован", - указано в сообщении.

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Отмечается, что жертв и пострадавших не зафиксировано.

Справка:

Общая площадь Национального заповедника "Хортица" - 2 386,86 га.

В его состав входит остров Хортица и прилегающие острова и скалы: Байда, Дубовый, Ростебин, Три Стога, Средняя, ​​Близнецы, урочище Вырва на правом берегу Днепра, имеющие общегосударственное и историческое значение.