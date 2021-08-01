Жуткий столб черного дыма : под Одессой вспыхнул мощный пожар на складах

Пожар на складах под Одессой / ДСНС

В селе Нерубайское Одесской области произошел масштабный пожар на территории складских помещений.

Пламя стремительно распространяется внутри помещений, и уже охватило более 10 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

Общая площадь трехэтажных складов составляет свыше 37 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 84 человека и 22 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет.

Как уточняет Думская, по всей видимости, пожар начался от наружного блока системы кондиционирования. Горит под обшивкой, языки пламени вырываются наружу. Сгорели продукты внутри.

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По уточненным данным, горел складской комплекс компании ИЛС. Он расположен возле трассы Одесса-Киев, между селами Холодная Балка и Великая Балка (оба входят в состав Нерубайской громады).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье во вторник, 27 июля, вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.