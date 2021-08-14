В селе Николаевской области пенсионерка устроила пожар, ее госпитализировали

В Николаевской области пенсионерка устроила пожар / ГСЧС

Пенсионерка из села Прибужье Николаевской области сжигала мусор прям у себя во дворе. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву и кустарник за территорией домовладения. Пенсионерку госпитализировали с ожогами, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Жительница села Прибужье 1958 года рождения сжигала мусор, и огонь перекинулся на сухостой. Женщина получила значительное ожоги тела и дыхательных путей. Ее направили в Доманевскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии.

Пожар потушили местные жители собственными силами. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В областном управлении отметили, что за минувшие сутки в регионе произошло 19 возгораний на открытой территории.

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