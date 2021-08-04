Под Хмельницким в пьяном ДТП с участием молоковоза погиб маленький мальчик

ВДТП в Хмельницкой области погиб мальчик

Днем 4 августа в автодороге в селе Бережанка Хмельницкой области перевернулся молоковоз. В кабине находился четырехлетний мальчик - он погиб. Водитель грузовика оказался пьян, пишет отдел коммуникмалации полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что 45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок - мальчик находился в кабине автомобиля.

Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.