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Жуткая авария на Хмельнитчине: три жертвы, в том числе 3-летний ребенок

2 августа 2021, 17:12
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На месте аварии работали восемь спасателей.

Трое людей зажало в машине / НПУ

В Хмельницкой области в первый день августа произошло смертельное ДТП. Троих жертв и одного пострадавшего жуткого ДТП спасателям пришлось вырезать из машин.

Как сообщили в главке полиции по региону, трагедия случилась в воскресенье вечером, 1 августа, возле села Веселовка Красиловского района в результате столкновения двух легковых автомобилейй Dacia Logan та Mercedes Benz.

В результате аварии погибли 38-летний водитель Dacia, 40-летняя женщина и 3-летний ребенок.

Людей зажало поврежденными металлическими конструкциями автомобиля, поэтому спасателям пришлось вырезать их из машины. Водитель Mercedes также был заблокированным в авто.

"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств. Потом… деблокировали тела погибших", – указано в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работали восемь сотрудников ГСЧС. Что стало причиной ДТП - пока неизвестно.

Напомним, в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП, в котором погибли двое мужчин. Легковой автомобиль въехал в частный дом. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.

Также ранее в селе Дымер под Киевом произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок - жители села Катюжанка. После наезда на пешеходов, авто вынесло на встречную полосу движения под фуру. На трассе образовалась пробка.

ДТП Хмельнитчина
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