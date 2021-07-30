Смертельное ДТП под Киевом: на остановке погибли 10-летний ребенок и 60-летний мужчина

На месте скончались 10-летний мальчик и 60-летний мужчина / НПУ

В селе Дымер под Киевом произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок.

Как сообщает полиция Киевской области, на месте ДТП скончались 10-летний мальчик и 60-летний мужчина - жители села Катюжанка.

"Установлено, что автомобиль Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были возле остановки общественного транспорта", - указано в сообщении.

Более того, после наезда на пешеходов, авто вынесло на встречную полосу движения под фуру.

На трассе образовалась пробка.

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На данный моментобстоятельства происшествия выясняют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Напомним, в большой автомобильной аварии возле села Малая Севастьяновка (Уманский район, Черкасская область) погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его супруга и 12-летняя дочь.

Полицейского звали Сергей Савчук, ему было 40 лет. Он работал старшим оперуполномоченным управления стратегических расследований в Закарпатской области. В общем мужчина имел двадцать лет стажа работы в правоохранительных органах.