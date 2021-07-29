Машине полностью срезало крышу: под Черкассами с семьей в ДТП погиб коп из Закарпатья

Жуткое ДТП произошло возле села Малая Севастьяновка - погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его законная супруга и 12-летняя дочь.
В большой автомобильной аварии возле села Малая Севастьяновка (Уманский район, Черкасская область) погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его супруга и 12-летняя дочь.
Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, полицейского звали Сергей Савчук, ему было 40 лет. Полицейский работал старшим оперуполномоченным управления стратегических расследований в Закарпатской области. В общем мужчина имел двадцать лет стажа работы в правоохранительных органах.
"Он боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну" схему "и задержал не одного преступника", — сообщили в полиции.
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Напомним, ранее, 18 июля, возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла, когда люди ехали в автомобиле Ford Focus после отдыха на озере. 30-летний водитель взял в салон 11 пассажиров, потому что на озере начиналась буря. Он волновался, чтобы никто не пострадал от непогоды.
Водитель, вероятно, не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Он и одна из пассажирок погибли на месте. Не удалось спасти жизнь и 4-летней девочки. Еще девять человек получили травмы.