В легковом авто ехали три семьи: известны подробности массового смертельного ДТП под Луцком

Смертельное ДТП на Волыни произошло 18 июля / Фото vl.npu.gov.ua

В Луцке врачи продолжают бороться за жизнь 7-летнего мальчика, пострадавшего в аварии, которая произошла 18 июля возле села Печихвосты Луцкого района Волынской области. В этом ДТП три человека погибли и еще девять - получили травмы.

Ребенок находится в реанимации. Еще двоих взрослых прооперировали. Кроме того, в медучреждения госпитализированы еще пятеро детей в возрасте от двух до десяти лет, передает ТСН.

Авария произошла, когда люди ехали в автомобиле Ford Focus после отдыха на озере. 30-летний водитель взял в салон 11 пассажиров, потому что на озере начиналась буря и он волновался, чтобы никто не пострадал от непогоды. В машине было три семьи. Домой они не доехали буквально несколько километров.

Как сообщал Главред, водитель, вероятно, не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Он и одна из пассажирок погибли на месте. Не удалось спасти жизнь и 4-летней девочки. Сейчас в полиции расследуют причины аварии.

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Напомним, похожее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в Киевской области возле села Ревное.

Водитель Volkswagen Golf, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась на крышу.

В момент аварии в салоне автомобиля находились двенадцать человек, в том числе четверо детей. В результате два пассажира погибли, в том числе семилетняя девочка, еще три человека доставили в больницу, двое из них – дети.