Влезли 12 человек: под Киевом произошло смертельное ДТП, среди жертв – ребенок

Смертельная авария под Киевом / dtp.kiev.ua

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля в Киевской области возле села Ревное. В результате аварии два человека погибли, в том числе ребенок. Еще три пассажира пострадали.

Трагедия произошла около 21:20. Водитель Volkswagen Golf, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась на крышу, сообщил официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В момент аварии в салоне автомобиля находились двенадцать человек, в том числе четверо детей. В результате два пассажира погибли, в том числе семилетняя девочка, еще три человека доставили в больницу, двое из них – дети.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, спасатели помогли выжившим выбраться из автомобиля, для этого пришлось применить специальное оборудование, движение было затруднено. Окончательные причины трагедии будет выяснять следствие.

Как ранее сообщал Главред, под Киевом на Гостомельской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров, у двух диагностировали переломы костей. По словам очевидцев, водитель свернул для обгона и столкнулся с автомобилем Hyundai на встречной полосе.

Также Главред рассказывал, что скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя.