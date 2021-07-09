ДТП под экстази: появились результаты медосвидетельствования скандального нардепа Юрченко

Александр Юрченко на месте ДТП / Скриншот

Медицинская экспертиза подтвердила наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, ранее исключенного из фракции Слуга народа, который накануне совершил ДТП во Львове.

Скриншот медицинского освидетельствования Юрченко и протокол административного нарушения опубликовал в Facebook народный депутат Гео Лерос.

Обратим внимание, что согласно результатам медосмотра в крови Юрченко нашли MDMA (экстази).

Добавим, что сам Юрченко не согласился с результатами проведенного медицинского освидетельствования. В протоколе он написал: "Вещество, которое мне инкриминируют, не употреблял никогда в жизни и не знаю что это такое".

Наркоскандал с Юрченко:

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП.

Реклама

Он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке.

После этого депутат попытался сбежать с места происшествия, но дорога была заблокирована автомобилями.

Водитель-жертва включил видеокамеру и начал снимать нардепа на видео. Тот в ответ начал его бить и вырвал телефон. На помощь потерпевшему пришли прохожие, которые оттеснили Юрченко и вызвали копов.

По приезду на вызов, полицейские заподозрили народного избранника в состоянии наркотического опьянения и отвезли на освидетельствование, где их подозрения подтвердились.

Что такое MDMA: Метилендиоксиметамфетамин (MDMA, МДМА) — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированной формы экстази (ecstasy). MDMA входит в число наиболее популярных наркотиков, особенно среди молодёжи.