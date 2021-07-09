ДТП под экстази: появились результаты медосвидетельствования скандального нардепа Юрченко

В крови нардепа Александра Юрченко медики нашли препарат MDMA.
Медицинская экспертиза подтвердила наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, ранее исключенного из фракции Слуга народа, который накануне совершил ДТП во Львове.
Скриншот медицинского освидетельствования Юрченко и протокол административного нарушения опубликовал в Facebook народный депутат Гео Лерос.
Обратим внимание, что согласно результатам медосмотра в крови Юрченко нашли MDMA (экстази).
Добавим, что сам Юрченко не согласился с результатами проведенного медицинского освидетельствования. В протоколе он написал: "Вещество, которое мне инкриминируют, не употреблял никогда в жизни и не знаю что это такое".
Наркоскандал с Юрченко:
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП.
Он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке.
После этого депутат попытался сбежать с места происшествия, но дорога была заблокирована автомобилями.
Водитель-жертва включил видеокамеру и начал снимать нардепа на видео. Тот в ответ начал его бить и вырвал телефон. На помощь потерпевшему пришли прохожие, которые оттеснили Юрченко и вызвали копов.
По приезду на вызов, полицейские заподозрили народного избранника в состоянии наркотического опьянения и отвезли на освидетельствование, где их подозрения подтвердились.
Что такое MDMA: Метилендиоксиметамфетамин (MDMA, МДМА) — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированной формы экстази (ecstasy). MDMA входит в число наиболее популярных наркотиков, особенно среди молодёжи.