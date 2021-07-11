На Гостомельском шоссе в Киеве перевернулась маршрутка с людьми

В Киеве перевернулась маршрутка с людьми / скриншот из видео

В воскресенье, 11 июля, в Киеве произошла жуткая авария - на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с людьми.

Как сообщает "Киев оперативный", на месте ДТП много скорых, уже приехали патрульные и спасатели.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, в соцсетях люди пишут, что маршрутку подрезали.

"Из тех что на Академ, сзади другая ехала (я в ней была) , а ту маршрутку подрезали, и после того, как выехала на обочину, перевернулась", - сообщила свидетель ДТП.

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Ранее в Харькове прямо во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. К счастью, обошлось без жертв. Водитель успел высадить людей из салона.

Ицидент случился на проспекте Жуковского в Киевском районе Харькова. Маршрутка "I-VAN" вспыхнула на ходу.